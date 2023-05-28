На кордоні Ірану та Афганістану сталася стрілянина між прикордонниками і талібами, є загиблі

У результаті стрілянини біля прикордонного посту між Іраном на Афганістаном були вбиті двоє іранських прикордонників і один боєць «Талібану», повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Відомо, що інцидент трапився 27 травня «на тлі напруженості між двома країнами через права на воду». Обидві сторони звинуватили одна одну в початку стрілянини, пишуть ЗМІ.

Офіційне урядове інформаційне агентство IRNA цитує бригадного генерала Касема Резаї, заступника командувача національної поліції, який заявив, що прикордонна застава на південному сході Ірану зазнала «сильної атаки» з боку Талібану, що спонукало до «рішучої та сміливої протидії» з боку іранського кордону.

«Сили «Талібану» почали атаку всупереч міжнародному праву та принципам добросусідства», — сказав Резаї.

IRNA повідомила, що після прикордонних сутичок бригадний генерал Ахмадреза Радан, головний командир національної поліції, видав прикордонникам директиву, в якій попросив їх «мужньо та рішуче захищати кордони та не допускати жодного порушення або посягань».

Речник «Талібану» заявив, що під час сутичок «загинуло двоє людей, звинувативши іранські сили у тому, що вони першими стріляли».

«Сьогодні в провінції Німроз іранські прикордонні сили відкрили вогонь у бік Афганістану, що було зустрінуто контрреакцією», — заявив речник Міністерства внутрішніх справ Талібану Абдул Нафі Такор у заяві.

За його словами, «під час бою по одній людині загинули з обох боків і багато були поранені. Зараз ситуація під контролем. Ісламський Емірат не хоче воювати зі своїми сусідами».

Речник міністерства оборони Талібану Енаятулла Ховаразмі підтвердив сутички в районі Канг провінції Німроз, «закликавши до діалогу та переговорів».

«Ісламський Емірат Афганістан вважає діалог і переговори розумним способом вирішення будь-якої проблеми. Виправдання війни і негативних дій не в інтересах жодної зі сторін», – сказав Ховаразмі.

Іранські інформаційні агентства підтвердили загибель двох іранських прикордонників. IRNA повідомляє, що в результаті інциденту постраждали двоє мирних жителів. Інформаційне агентство Mehr пише, що «головний пункт пропуску на кордоні з Афганістаном був закритий після перестрілки».

За інформацією Reuters, інцидент стався на тлі напруженості між двома країнами через права на воду. Наразі, не зрозуміло, хто першим відкрив стрілянину – сторони звинувачують у цьому одна одну.

Видання Голос Америки зазначає, що «двостороння напруга між Кабулом і Тегераном нещодавно загострилася через звинувачення Ірану в тому, що таліби порушують Угоду про розподіл води від 1973 року між двома країнами, блокуючи потік води з річки Гільменд, яка тече з Афганістану в посушливі східні прикордонні регіони Ірану».

Президент Ірану Ебрагім Раїсі під час візиту до прикордонної провінції закликав талібів «поважати договір, який передбачає спільні водні ресурси та окреслює доступ до моніторингу рівня води». Раісі застеріг талібів від порушення угоди та пообіцяв «захищати права Ірану на воду».