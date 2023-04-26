США: таліби вбили організатора вибухів в аеропорту Кабула в 2021 році

«Талібан» під час наземної операції вбив бойовика угруповання «Ісламська держава», що організував напад смертника в аеропорту Кабула в серпні 2021 року, внаслідок якого під час виведення військ США з Афганістану загинули 13 американських військових і близько 170 афганців, повідомили західні агентства з посиланням на офіційних осіб США 25 квітня.

За словами кількох офіційних осіб, він був убитий на початку цього місяця на півдні Афганістану під час боїв між «Талібаном» і «Ісламською державою». Спочатку ні Вашингтон, ні – очевидно, таліби – не знали, що бойовик мертвий. В останні кілька днів розвідці США вдалося підтвердити «з високою впевненістю», що згаданий член екстремістського угруповання загинув.

Інформацію підтвердили і в Білому домі.

«Він був ключовою фігурою угруповання «Ісламська держава – Хорасан» (осередку «ІД» в Афганістані – ред.), який безпосередньо брав участь у плануванні операцій, таких як Abbey Gate (вхід в аеропорт Кабула, де стався вибух – ред.), і тепер більше не може планувати або здійснювати напади», – заявив речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

Він зазначив лише, що бойовик був убитий під час операції талібів, не навівши подробиць, зокрема його імені.

Коментарів «Талібану» наразі не було.

Теракт у серпні 2021 року в аеропорту Кабула під час міжнародної евакуації вважають одним із найбільших нападів в Афганістані останнім часом.

Відколи таліби захопили владу в Афганістані в серпні 2021 року, «Ісламська держава – Хорасан», місцевий осередок екстремістського угруповання «Ісламська держава», активізувала свої напади.