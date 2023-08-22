В Афганістані вбили понад 200 ексчиновників і співробітників сил безпеки після приходу талібів – ООН

В Афганістан було скоєно понад 200 позасудових убивств колишніх урядовців і співробітників сил безпеки відтоді, як «Талібан» захопив владу в країні два роки тому, йдеться в звіті ООН, оприлюдненому 22 серпня.

Найчастіше об’єктом нападу талібів ставали колишні військові, поліцейські і представники розвідувальних сил, повідомила Місія ООН з надання допомоги в Афганістані (UNAMA).

UNAMA задокументувала щонайменше 800 порушень прав людини щодо колишніх урядовців і представників сил безпеки Афганістану від 15 серпня 2021 року, коли «Талібан» захопив владу, до кінця червня 2023 року.

Після захоплення влади два роки тому «Талібан» запровадив обмеження на всі аспекти життя афганців, включно із зовнішнім виглядом, свободою пересування, правом на роботу чи навчання, а також доступом до розваг та інформації без цензури. Сумнозвісна релігійна поліція «Талібану» впроваджує нові закони, часто жорстоко, у багатьох регіонах Афганістану. Ті, хто порушує закони моралі талібів, можуть бути піддані публічному побиттю, ув’язненню або навіть смерті.