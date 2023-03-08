«Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок – заява ООН 8 березня

«Талібан» запровадив найбільш репресивний у світі режим для жінок, йдеться в заяві місії ООН у країні з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня. В ООН закликали правителів Афганістану скасувати суворі обмеження, накладені на жіноче населення країни після повернення талібів до влади.

Заява ООН прозвучала в той час, коли десятки жінок вийшли на рідкісну акцію протесту в Кабулі, вимагаючи більше прав.

«Афганістан за правління «Талібану» залишається найбільш репресивною країною у світі щодо прав жінок», – сказала Роза Отунбаєва, спеціальна представниця генерального секретаря ООН і голова місії ООН в Афганістані (UNAMA). Вона наголосила, що дії талібів, спрямовані на придушення прав жінок, є «методичними, навмисними і систематичними».

Радикальне ісламістське угруповання, яке повернулося до влади в постраждалій від війни країні в серпні 2021 року після виходу військ США і НАТО, спочатку пообіцяло забезпечити права жінок і меншин. Попри це, його дії останнім часом показали, що рух повертається до режиму теократичної диктатури.

З моменту приходу талібів до влади в Афганістані у ЗМІ та соціальних мережах зʼявлялися кадри публічних покарань правопорушників – їх били палицями. Поліція «Талібану» також виставляє на публічний огляд тіла злочинців, які, як заявляється, загинули під час затримання. Уряд талібів піддає репресіям афганців, які раніше працювали на дислоковані в країні військові частини НАТО і міжнародні організації або співпрацювали з ними, наприклад, як водії або позаштатні перекладачі. Також в Афганістані різко обмежені права жінок на освіту, роботу, громадську діяльність і вільне пересування.

«У Міжнародний жіночий день Організація Об’єднаних Націй в Афганістані знову закликає фактичну владу країни припинити і переглянути суворі обмеження основних прав жінок і дівчат», — йдеться у заяві UNAMA.

Міжнародна організація праці (МОП) 7 березня заявила, що зайнятість афганських жінок скоротилася на 25 відсотків після повернення до влади «Талібану».

Гуманітарні організації підрахували, що більше половини з 38 мільйонів жителів Афганістану страждають від голоду, причому дітям найбільше загрожує недоїдання.