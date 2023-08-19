Експрезидент Афганістану закликав відновити право дівчат на навчання

У День незалежності Афганістану колишній президент Афганістану Хамід Карзай закликав владу «Талібану» дозволити дівчатам ходити до школи та університету. У вітальному посланні 19 серпня Карзай сказав, що афганці мають навчати всіх своїх дітей – як хлопчиків, так і дівчаток, інформує агенція DPA.

Лідери «Талібану» також відзначили 104-ту річницю незалежності Афганістану від Великої Британії в офіційній заяві, в якій говориться, що вони віддані своїм релігійним і культурним цінностям і нікому не дозволять втручатися в їхню владу.

Після повернення до влади «Талібан» відновив сувору політику кінця 1990-х років, яка серйозно обмежує права жінок і дівчат. Приміром, у школі дівчатка можуть навчатися лише до шостого класу, права на здобуття вищої освіти таліби жінок позбавили цілком.