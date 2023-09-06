Пакистан: військові повідомили про сутичку з «сотнями» пакистанських талібів біля афганського кордону

Пакистанські війська відбили транскордонний рейд з Афганістану пакистанських бойовиків «Талібану» 6 вересня, повідомив високопоставлений чиновник.

У пакистанській армії заявили, що четверо їхніх військовослужбовців були вбиті. У сутичці також загинули 12 бойовиків.

Мохаммад Алі, заступник комісара округу Читрал, повідомив AFP, що сотні бойовиків штурмували кордон, озброєні легким і важким озброєнням. Алі сказав Радіо Свобода, що деякі дороги були закриті.

Пакистанські військові заявили, що група атакувала два аванпости в цьому районі.

Перед оголошенням армії угруповання «Талібан» у Пакистані («Техрік-е-Талібан») заявило, що захопило два села і кілька армійських контрольно-пропускних пунктів.