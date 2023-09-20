Компанія Ілона Маска розпочинає випробування на людях нейрочіпа для вживлення у мозок

Американська компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону Маску, розпочала набір добровольців для випробування однойменного лікувального пристрою. Neuralink – це мікрочіп, який вживляється безпосередньо у мозок. У дослідженнях можуть взяти участь люди, паралізовані через травму чи неврологічні захворювання. Якщо випробування будуть успішні, люди знову зможуть рухатися.

Мікрокомп’ютер Neuralink розміром приблизно з монету містить у собі понад три тисячі електродів, з’єднується з мозком проводами, кожен з яких у 10 разів тонший за людське волосся, і може контролювати близько тисячі нейронів.

Американське агентство з контролю за продуктами та ліками (FDA) схвалило випробування Neuralink у травні. До участі у програмі запрошуються повністю паралізовані добровольці. Отримавши мікрокомп’ютер, вони мають перебувати під наглядом шість років. Після цього можна буде зробити висновки щодо ефективності та безпеки технології. У разі успіху, технологія може бути схвалена для масового застосування.

Раніше компанія Маска демонструвала результати вживлення Neuralink у мозок піддослідних тварин – свиней та мавп. У свині чіп контролював нерви, що відповідають за рухи ніг та чутливість рила. Мавпі він дозволяв «силою думки» грати у відеоігри.

Сам Ілон Маск у використанні нейрочіпів вбачає можливість вилікувати багато захворювань – від сліпоти до алкогольної залежності. Також, на його думку, Neuralink зможе зв’язуватися з додатком у смартфоні, дозволяти людині кермувати «розумною» машиною, не торкаючись керма, виходити в інтернет або грати в комп’ютерні ігри прямо «з голови».

Критики програми звертають увагу на те, що будь-яке стороннє тіло в мозку – це ризик інфекції та запалення. Якими будуть наслідки, якщо мікрокомп’ютер зламається, також невідомо. Крім того, під час розробки чіпа компанії Neuralink неодноразово повідомлялось про загибель піддослідних тварин у процесі випробувань.