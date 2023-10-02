ОГП: зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Куп’янську

Внаслідок удару російських військових по Куп’янську на Харківщині дістали поранення двоє мирних жителів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, близько 14:30 понеділка, 2 жовтня, армія РФ вдарила по Куп’янську, попередньо, керованою авіаційною бомбою на базі ФАБ-250.

«Ворожим вогнем поранені чоловік та жінка, пошкоджені низка житлових будинків й автомобілі містян. Уточнення наслідків триває», – кажуть в ОГП.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Армія РФ 2 жовтня завдала удару керованою авіабомбою по Куп’янську на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Спочатку було відомо про одну постраждалу жінку.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.