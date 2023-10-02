ЗСУ готуються наступати узимку: яким буде удар?

- Армія РФ намагається відбити укріплення біля Роботиного на Запоріжжі, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, польові укріплення на південь від Роботиного кілька разів переходили «з рук в руки». Дії окупантів аналітики характеризують як «еластичну» оборону проти наступальних дій ЗСУ.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Утім, зима не завадить контрнаступу – ЗСУ адаптовуються до нових умов: такі висновки після розмов з військовими та експертами робить CNN. Ті вважають, РФ під час опалювального сезону знову сконцентрує зусилля на атаках енергетичної інфраструктури України. До чого готується Росія – які її плани на зиму? Та яку відповідь готують ЗСУ?
- Євросоюз повністю підтримує Україну в боротьбі за свободу та допоможе створити «захисну парасольку» з ППО та генераторів у зимовий період. Це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в межах виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Міністри ЄС зібралися у Києві. Вперше така зустріч відбувається за межами ЄС – її називають історичною. Подробиці.
- США ухвалили тимчасовий бюджет на 45 днів. Утім, допомога Україні у ньому не передбачена. Якою буде підтримка України далі?
- Тим часом американський мільярдер Ілон Маск тролить у своїй соцмережі X українського президента. Що це все означає та як реагують в Україні?
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