Країни ЄС узгодили заходи щодо подолання міграційних криз

У Брюсселі постійні представники держав-членів Євросоюзу досягли 4 жовтня попередньої угоди про спільні правила дій у разі несподіваного зростання міграційного потоку. Угода за так званим кризовим регламентом була укладена на зустрічі у Брюсселі. Уряди країн ЄС доручили своїм постійним представникам у Брюсселі завершити роботу, розпочату міністрами внутрішніх справ минулого тижня. Телеканал «Євроньюс» зазначає, що тоді Італія зненацька заблокувала проєкт документа.
Італія заперечувала частину законопроєкту щодо пошуково-рятувальних операцій у Середземному морі. Рим вважає, що дії суден благодійних організацій привертають дедалі більше мігрантів до європейських берегів.
Німеччина, чий голос був необхідний для отримання кваліфікованої більшості, виступила на захист цих операцій. У Берліні кваліфікують порятунок людей на морі як юридичний, гуманітарний та моральний обовʼязок.
Кризовий регламент передбачає можливість прискореного розгляду заявок про надання притулку особам, які рятуються від надзвичайної небезпеки, наприклад, війни.
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