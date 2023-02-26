Щонайменше 45 людей загинули через аварію судна біля Італії

Біля берегів Італії зазнало аварії судно, що перевозило мігрантів. За останніми даними влади, загинули щонайменше 45 людей, зокрема діти.



Вижили понад 80 людей, понад 20 із них – госпіталізували. За словами тих, хто вижив, всього на судні було 140-150 людей.



Судно кілька днів тому вирушило з турецького порту Ізмір. Аварія сталася біля східного берега Італії – в провінції Калабрія. Корабель натрапив на скелі. На борту судна були переважно мігранти з Афганістану, а також громадяни Пакистану, Ірану, Сомалі.

Після цього президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до «подвоєння» зусиль щодо реформування правил надання притулку ЄС. Вона написала у twitter, що «глибоко засмучена жахливою корабельною аварією біля берегів Калабрії», додавши, що «втрата життя невинних мігрантів є трагедією». «Ми повинні подвоїти наші зусилля щодо Пакту [ЄС] про міграцію та притулок і щодо Плану дій щодо Центрального Середземномор’я», – додала вона.

Італія – один із головних пунктів призначення для нелегальної міграції з країн Близького Сходу та північної Африки. Мігранти намагаються дістатися туди на кораблях чи човнах, щоб попросити притулку у Євросоюзі. Нерідко вони гинуть у дорозі. За даними міжнародної організації Missing Migrants Project, з 2014 року при спробах перетнути Середземне море з метою міграції загинули або зникли безвісти понад 20 тисяч людей.