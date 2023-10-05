Комітети Європарламенту підтримали створення фонду для України на 50 мільярдів євро

Члени Європейського парламенту підтримали створення фонду Ukraine Facility – відповідне голосування відбулося 5 жовтня.

Комітети Європарламенту з питань бюджету та із закордонних справ ухвалили створення фонду 86 голосами «за». Проти проголосували шестеро євродепутатів, двоє утрималися.

Як повідомляє пресслужба Європарламенту, на голосуванні 5 жовтня депутати «вдосконалили та покращили пропозиції для фонду на 50 мільярдів, аби підтримати відновлення, відбудови та модернізації України з 2024 року».

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Тіньовий доповідач щодо Ukraine Facility в бюджетному комітеті Влад Георге (від партії USR, Румунія) назвав фонд «потужним інструментом для створення стійкості в Україні», який гарантуватиме базові державні послуги та допоможе Києву втілити реформи для вступу в ЄС.

«Ukraine Facility – це також потужне повідомлення Путіну, ми заявляємо, що ми віримо в українців і будемо разом з ними стільки, скільки буде потрібно. І ми не зупинимось на 50 мільярдах євро, передбачених цим механізмом. Активи, конфісковані у російських олігархів, будуть спрямовані на поповнення цього інструменту та ще більш ефективну допомогу Україні», – йдеться в його коментарі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 3 жовтня, що Європейський парламент у вівторок схвалив зміни до довгострокового бюджету Євросоюзу до 2027 року. Поправки передбачають, зокрема, створення так званого Українського фонду на 50 мільярдів євро.