Жертви атаки на Куп’янщині поминали загиблого військового. У прокуратурі не виключають зумисного наведення ракети на заклад

Усі жертви атаки російських військ по селу Гроза на Куп’янщині поминали загиблого військового Куп’янського району Харківської області прийшли у кафе пом’янути загиблого військового, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Там був поминальний обід одного з військових, який загинув. Дійсно, можливо, хтось з місцевих міг навести цю ракету, тобто надати росіянам інформацію про цей поминальний обід. Але хочу зауважити, що мета, логіка удару росіян взагалі незрозуміла, оскільки в кафе перебували лише цивільні особи. Тобто це місцеві мешканці, цивільні, які загинули від цього удару», – сказав Чубенко.

За його словами, наразі у селі мешкає близько сотні людей (раніше у МВС повідомляли про 300 жителів, очевидно – зареєстрованих, ред.), і на поминки прийшла половина села.

«Там перебувало близько половини села. На даний момент у селі близько 100 осіб мешкає, і близько 50 – було в цьому кафе. Майже половину села було вбито одним цим влучанням», – додав речник прокуратури.

За останніми даними, кількість загиблих через удар по кафе на Харківщині – 51 людина, в тому числі дитина. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку «показово жорстоким російським злочином».