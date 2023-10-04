Під Куп'янськом півсотні цивільних загинули від ракетного удару: деталі

Гості: Іван Ступак – військовий експерт Українського інституту майбутнього, Дмитро Чубенко - прес-секретар Харківської обласної прокуратури
Випуски
-
16:30, 04 жовтня 2023
Росія видихається під Роботиним, США ухвалили новий бюджет без України
-
16:30, 03 жовтня 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 02 жовтня 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 29 вересня 2023
ЗСУ могли вже перетнути залізницю під Бахмутом, Україна «гасить світло» Росії
-
16:30, 28 вересня 2023
«Свобода Росії» заявляє, що знову воює, Україна прорвалася у Вербове
-
16:30, 27 вересня 2023
Шойгу повідомив, скільки Росія воюватиме із ЗСУ; луна Карабаха для України