«Світлини з села Гроза жахають». В ООН засудили удар РФ по Харківщині

В Організації Об’єднаних Націй засудили російський удар по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули понад пів сотні людей.

«Я обурена повідомленнями про російський удар, унаслідок якого майже зруйновано село Гроза в Харківській області, де загинули десятки мирних жителів. Світлини, що надходять з села, де проживало всього трохи більше ніж 300 людей, жахають… Думками ми з народом України, який сьогодні знову став свідком чергових жорстоких наслідків вторгнення Російської Федерації», – йдеться в заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

Вона нагадала, що навмисне спрямування ударів по цивільних особах або цивільних об’єктах є воєнним злочином, і навмисне застосування завідомо непропорційних ударів є воєнним злочином.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш наголосив, що напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і «мають бути негайно припинені».

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За останніми даними, через атаку 51 людина загинула і шестеро зазнали поранень.