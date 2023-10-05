На Харківщині оголошено триденну жалобу – ОВА

Харківська обласна військова адміністрація від 6 жовтня оголосила на три дні жалобу в області через загибель понад пів сотні людей на Куп’янщині в результаті ракетної атаки військ РФ.

«Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені. Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби. Вічна пам’ять жертвам російського терору. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким», – йдеться в повідомленні ОВА.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За останніми даними, через атаку 51 людина загинула і шестеро зазнали поранень.