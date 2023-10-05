В ЄС засудили удар РФ по Куп’янщині: «безкарності за воєнні злочини не буде»

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив російський удар по селу Гроза Куп’янського району Харківщини, заявивши, що навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами.

«Керівництво Росії, всі командири, виконавці й пособники цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності. Воєнні злочини не залишаться безкарними», – йдеться в заяві Борреля.

«Жахливий терор Росії проти цивільного населення України не має ознак припинення і сьогодні досяг ще однієї похмурої віхи… Це був ще один жахливий напад на ні в чому не винних мирних жителів, на додаток до щоденних невибіркових атак Росії поблизу лінії фронту – сьогодні раніше Росія атакувала лікарню в Бериславі Херсонської області», – додав голова дипломатії ЄС.

За його словами, ЄС продовжить підтримувати Україну.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета була зумисне наведена на заклад.

Аварійно-рятувальну операцію вже завершили, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій: всього, за даними влади, загинула 51 людина (з них одна дитина 2017 р.н.), постраждали шість людей.

В ООН засудили удар, наголосивши, що навмисне спрямування ударів по цивільних особах або цивільних об’єктах є воєнним злочином.