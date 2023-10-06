Сили РФ обстріляли центр Харкова, є поранені – влада

Російські військові зранку 6 жовтня обстріляли Харків, повідомили представники місцевої влади.

«Є інформація про удар по центральній частині міста», – написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

Згодом подробиці навів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. Троє людей отримали поранення, стан легкий. Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель», – вказав Синєгубов.

На Харківщині триває триденна жалоба через російський ракетний удар по селу Гроза, жертвами якого стали понад 50 людей.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.