Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що знищили 25 із 33 «шахедів» уночі 6 жовтня

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські війська здійснили атаку з мису Чауда в окупованому Криму ударними безпілотниками типу Shahed, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Зафіксовано пуски 33 «шахедів», які прямували кількома групами в напрямку південних, східних та центральних областей. До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.