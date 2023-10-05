Повітряні сили ЗСУ збили вночі 24 «шахеди» в трьох областях

У ніч на 5 жовтня військові РФ атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed із південного напрямку (мис Чауда в окупованому Криму), повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 24 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.