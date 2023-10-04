Війська РФ запустили дрони по півдню України – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України пізно ввечері 4 жовтня повідомили про запуск російськими військами ударних дронів по українських південних областях.

«Група ударних БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини! Одеська, Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА! Рух ударних БпЛА в напрямку Южне, Коблеве! Друга група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне, Коблеве). Ударні БпЛА у повітряному просторі Миколаївської області, рухаються у північному напрямку», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у телеграмі.

У згаданих областях оголошена повітряна тривога.

Крім того, тривога оголошена на Харківщині, де, за даними Повітряних сил, існує ракетна небезпека.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників для Кіровоградської і Дніпропетровської областей, а ще пізніше – для Черкащини.

Водночас, за повідомленням, для Сумської і Полтавської областей є загроза застосування балістичного озброєння, у Запорізькій області – ракетна небезпека.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.