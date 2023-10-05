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Щонайменше 100 людей загинули через удар безпілотників по військовій академії в Сирії – спостерігачі

Ще щонайменше 120 людей поранені

Щонайменше 100 людей загинули 5 жовтня внаслідок удару дронів по військовій академії в Сирії, повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії. Ще щонайменше 120 людей поранені.

Міністерство оборони Сирії повідомило, що під час нападу на військову академію в центральній провінції Хомс загинули цивільні особи й військовий персонал, додавши, що «терористичні групи» використовували безпілотники.

У заяві не вказана конкретна організація, і жодна група не взяла на себе відповідальність за удар, який стався під час проведення церемонії випуску офіцерів військової академії.

За повідомленнями, міністр оборони Сирії був присутній на церемонії вручення дипломів, але пішов за кілька хвилин до нападу.

Міністерства оборони і закордонних справ Сирії пообіцяли відповісти на напад із «повною силою».

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