США повідомили про захоплення під час рейду координатора угруповання «Ісламська держава» в Сирії

Центральне командування Збройних сил США повідомило про рейд зі використанням гелікоптерів на півночі Сирії, в результаті якого 28 вересня був захоплений координатор угруповання «Ісламська держава» (ІД) Мамдух Ібрагім аль-Хаджі Шейх.

Минулого тижня, як зазначає Reuters, сили Центрального командування відзвітували про затримання під час рейду одного з керівників оперативного штабу «Ісламської держави» в Сирії. Він, як стверджується, мав звʼязки з усією мережею ІД у регіоні.

У заявах американського командування йдеться, що під час обох операцій ніхто з цивільних осіб не постраждав.