Влада Ірану заявила про знешкодження 30 бомб, які мали одночасно вибухнути в Тегерані – Tasnim

Влада Ірану заявила, що знешкодила 30 бомб, які повинні були вибухнути одночасно в Тегерані, і затримала 28 осіб, пов’язаних з угрупованням «Ісламська держава», повідомило 24 вересня іранське інформаційне агентство Tasnim, яке є близьким до Корпусу вартових ісламської революції, з посиланням на Міністерство розвідки.

«Деякі з них належать до «Ісламської держави», а виконавці раніше були пов’язані з групами Такфірі (так називають сунітських бойовиків, особливо членів «Ісламської держави» – ред.) в Сирії, Афганістані, Пакистані та іракському Курдистані», – додали в міністерстві.

Угруповання «ІД» раніше взяло на себе відповідальність за кілька нападів в Ірані, включаючи подвійні вибухи в 2017 році, спрямовані на парламент Ірану та могилу засновника Ісламської республіки аятолли Рухолли Хомейні.