Президент Румунії повідомив Зеленському про «занепокоєння» через закон про нацменшини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом 4 січня. Як повідомив Йоганніс, він висловив підтримку Україні і засудив російські атаки на українські цивільні об’єкти.

Водночас, за його словами, розмова також стосувалася українського законодавства щодо національних меншин.

«Передав президенту Зеленського занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, аби забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії», – заявив Йоганніс.

Зеленський також повідомив напередодні про розмову з президентом Румунії, назвавши її «змістовною та різноплановою».

«Я подякував пану президенту за той рівень співпраці, якого ми досягли минулого року. Це стосується й політичної співпраці, і оборонної, і економічної також», – сказав він.

У грудні Міністерство закордонних справ Румунії виступило з критикою закону про національні меншини, який ухвалила Верховна Рада України.