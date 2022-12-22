Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

МЗС Румунії висловило «жаль» через закон про нацменшини, ухвалений в Україні

Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини 13 грудня

Міністерство закордонних справ Румунії виступило з критикою закону про національні меншини, який Верховна Рада України ухвалила минулого тижня.

У заяві 22 грудня МЗС заявило, що взяло ухвалення документа до відома. При цьому воно вказало на те, що Єврокомісія в червні 2022 року назвала серед кроків, які Україна має здійснити для вступу до Європейського союзу, приведення законодавства щодо нацменшин у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії.

Читайте також: Австрія обіцяє ветувати вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

«Міністерство закордонних справ вважає гідним жалю, що закон був ухвалений без нових консультацій із Венеційською комісією, думка якої беззаперечно допомогла б забезпечити цілісний і чіткий текст із точки зору європейських правових стандартів у цій сфері… Також викликає жаль, що закон був ухвалений без адекватної консультації з представниками румунської громади в Україні, як просила румунська сторона», – додає відомство в своїй заяві.

МЗС попросило Київ проконсультуватися з Венеційською комісією навіть зараз, враховуючи, що закон набуде чинності через шість місяців.

Українська сторона не коментувала цю заяву наразі.

Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини 13 грудня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG