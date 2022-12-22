МЗС Румунії висловило «жаль» через закон про нацменшини, ухвалений в Україні

Міністерство закордонних справ Румунії виступило з критикою закону про національні меншини, який Верховна Рада України ухвалила минулого тижня.

У заяві 22 грудня МЗС заявило, що взяло ухвалення документа до відома. При цьому воно вказало на те, що Єврокомісія в червні 2022 року назвала серед кроків, які Україна має здійснити для вступу до Європейського союзу, приведення законодавства щодо нацменшин у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії.

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«Міністерство закордонних справ вважає гідним жалю, що закон був ухвалений без нових консультацій із Венеційською комісією, думка якої беззаперечно допомогла б забезпечити цілісний і чіткий текст із точки зору європейських правових стандартів у цій сфері… Також викликає жаль, що закон був ухвалений без адекватної консультації з представниками румунської громади в Україні, як просила румунська сторона», – додає відомство в своїй заяві.

МЗС попросило Київ проконсультуватися з Венеційською комісією навіть зараз, враховуючи, що закон набуде чинності через шість місяців.

Українська сторона не коментувала цю заяву наразі.

Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини 13 грудня.