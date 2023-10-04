«Діти забувають про війну»: освіта і відпочинок маленьких біженців у Румунії

Для дітей, психологічно травмованих війною, освітній хаб розробив спеціальну рекреаційну програму. Зокрема, діти-біженці з України подорожували мальовничими куточками Румунії, побачили красиві водоспади, відвідали Трансільванією, де за місцевими переказами жив граф Дракула.

І український хаб, і ініціативу з відпочинку для дітей підтримала благодійна організація ПАТРІР, яка допомагає українцям ще з початку бойових дій на Донбасі та окупації Криму. Заходи для дітей-біженців і їхніх мам реалізували за підримки UNICEF у Румунії. Інформаційним партнером став проєкт від Радіо Свобода «Ти як?».

Авторка: Юлія Долганюк