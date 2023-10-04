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«Діти забувають про війну»: освіта і відпочинок маленьких біженців у Румунії

«Діти забувають про війну»: освіта і відпочинок маленьких біженців у Румунії
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«Діти забувають про війну»: освіта і відпочинок маленьких біженців у Румунії

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У Румунії заснували освітній хаб для дітей-біженців із України, де викладачі – теж біженці. Їх згуртувала війна у власній країні

Для дітей, психологічно травмованих війною, освітній хаб розробив спеціальну рекреаційну програму. Зокрема, діти-біженці з України подорожували мальовничими куточками Румунії, побачили красиві водоспади, відвідали Трансільванією, де за місцевими переказами жив граф Дракула.
І український хаб, і ініціативу з відпочинку для дітей підтримала благодійна організація ПАТРІР, яка допомагає українцям ще з початку бойових дій на Донбасі та окупації Криму. Заходи для дітей-біженців і їхніх мам реалізували за підримки UNICEF у Румунії. Інформаційним партнером став проєкт від Радіо Свобода «Ти як?».
Авторка: Юлія Долганюк
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