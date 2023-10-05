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Микола Кулеба повідомив про вивезення ще 19 дітей з окупованих територій

Засновник Save Ukraine, колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба

Благодійна організація Save Ukraine вивезла з окупованих регіонів ще 19 дітей – про це повідомив її засновник, колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

«19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії», – заявив він вранці 5 жовтня.

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Загалом, за його даними, загалом організація вивезла 196 дітей.

Save Ukraine повідомила про вивезення на вільну територію 13 дітей у вересні.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

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