Від квітня у межах примусової евакуації до безпечних регіонів України перевезли 856 дітей – Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що від квітня в рамках примусової евакуації з деяких населених пунктів Донецької, Харківської та Запорізької областей у безпечні регіони вивезли 856 дітей.

«У межах трьох примусових евакуацій із 34 населених пунктів Донеччини до безпечних регіонів евакуйовано 524 дитини із супроводжуючими. Відповідні заходи проводяться з квітня поточного року. На Харківщині цьогоріч вже було проведено дві обов’язкові евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками. Таким чином у квітні-травні із 17 населених пунктів Куп’янського району було евакуйовано 79 дітей. Крім того, у липні-серпні з міста Вовчанськ та 9 сіл Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району було переміщено 194 дитини. У серпні-вересні з селища міського типу Степногірськ Василівського району та 4 населених пунктів Пологівського району Запорізької області було евакуйовано 59 дітей із супроводжуючими особами», – розповіли у Мінреінтеграції.

Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками було оголошено у прифронтових районах через безпекову ситуацію. Рішення про те, звідки треба вивезти дітей, ухвалюється ОВА за погодженням з органами військового командування та штабом з евакуації.

За даними Офісу генпрокурора, з початку вторгнення РФ в Україні постраждали 1633 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 504 дитини загинули та понад 1129 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.