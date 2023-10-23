Лісовий анонсував зміни в системі вищої освіти: уряд передав Раді законопроєкт

Кабінет міністрів підготував зміни в системі вищої освіти – про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий 23 жовтня.

За його словами, уряд планує наблизити вищу освіту в Україні до європейських стандартів.

«Зміни у системі вищої освіти давно назріли. Про це говорять студенти і викладачі, керівники ЗВО та роботодавці. Ми бачимо це на прикладі українців, які здобули вищу освіту, але ніколи не працювали за спеціальністю. Бо помилились у виборі або взагалі її не потребували», – каже Лісовий.

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На думку міністра, «справжня цінність» вищої освіти в Україні знизилася. За його словами, 20 жовтня Кабмін передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який має сприяти розвитку «індивідуальних освітніх траєкторій» студентів та вдосконаленню освітнього процесу.

Зокрема, йдеться про такі зміни:

студенти за контрактом зможуть регулювати терміни навчання та керувати своїм навантаженням у межах 30-80 кредитів ECTS; це дозволить завершити бакалаврську програму за термін від трьох до шести 6 років

на бакалаврському освітньому рівні вищі навчальні заклади зможуть створити міждисциплінарні програми. Студент, вступивши на певну галузь, після проходження двох курсів (або ж 60-120 кредитів ECTS) зможе обрати спеціальність у межах цієї галузі для подальшого навчання

замість заочного та вечірнього навчання МОН планує впровадити дистанційне; абітурієнти обиратимуть або денну, або дистанційну форми навчання, починаючи з 2024 року

запроваджується мінімальна кількість аудиторних занять: 10 годин із 30 для бакалаврів і 8 – для магістрів

скорочується кількість вибіркових курсів для регульованих спеціальностей і збільшується – для нерегульованих

«Будь-які системні зміни можуть викликати занепокоєння або навіть страх, бо «так завжди було». Але без зміни правил гри ми не отримаємо результат, відмінний від того, який маємо сьогодні», – додав голова МОН.

У вересні Міністерство освіти і науки повідомило, що формат проведення національного мультипредметного тесту в 2024 році зміниться. Вступники в обов’язковому порядку складатимуть не три предмети, а чотири: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.