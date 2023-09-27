У МОН розповіли про формат прийому до вишів у 2024 році – вступники складатимуть не 3 предмети, а 4

У Міністерстві освіти на науки повідомили, що формат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році зміниться.

«Формат НМТ у 2024 році: 3+1. Відтепер вступники в обов’язковому порядку складатимуть не 3 предмети, а 4: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Усі предмети учасники тестування складатимуть в один день у такому форматі: 2 години тестування, перерва і ще 2 години тестування. Таким чином ми рухаємось до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш ніж з 5 предметів», – повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Зарахування історії України до категорії обов’язкових для складання предметів у МОН називають «важливим кроком для зміцнення національної свідомості та самоідентифікації».

«Ми хочемо, щоб учасники тестування були якомога краще обізнаними з питань історії України, знали передумови цієї страшної війни, як сталося, що нині ми перебуваємо у цій точці відносин з росією. Проте, не включатимемо у програму тестування увесь історичний період. На НМТ перевірятимуть знання лише за період від XVI століття і дотепер», – зазначив директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Як і раніше, вступник зможе скласти предметні тести в один день, а якщо йому щось завадить (хвороба, повітряна тривога під час тесту тощо), то зможе пройти тестування в додаткову сесію.

«Ті, хто не планує вступати до закладів вищої освіти, можуть не складати НМТ. У 2024 році для випускників немає обовʼязкової державної підсумкової атестації. Пробного НМТ також не проводитимуть», – розповіли також у МОН.

Україна через повномасштабне вторгнення РФ вже два роки не проводить повноцінне зовнішнє оцінювання для вступників.