У Запорізькій ОВА рекомендували школам спільно з батьками виробити режим онлайн-навчання під час тривог

Рада оборони Запорізької області рекомендувала навчальним закладам регіону виробити власний алгоритм проведення онлайн-уроків під час повітряних тривог, повідомили під час спеціального брифінгу Запорізької ОВА 25 вересня.

«Кожна педрада зі своїми батьками вибудовує свою модель доєднання, під’єднання, відпрацювання ввечері з консультаціями. Вона залежить конкретно від кожної ситуації, кожного закладу, від його специфіки, батьківської громадськості, від того, де діти, бо є школи, де діти більшість у Запоріжжі, а є – де за кордоном. Тому складно будувати єдину модель. Так, у нас є єдині умови, в яких ми працюємо, є нормативні документи, є рекомендації, але для кожної конкретної школи ані департамент, ані адміністрація не зможе вибудувати правила 1, 2, 3 кожного дня роботи», – заявила директорка департаменту освіти і науки Запорізької ОВА Людмила Бухаріна.

В адміністрації рекомендують навчальним закладам регіону максимально оперативно опрацювати запити від батьків і виробити власну модель, як проводитимуться онлайн-уроки під час повітряних тривог, чи будуть заняття перериватися на час тривоги.

«Коли діти не на території закладу освіту, відповідальність за них несуть батьки. Тому дано завдання засновникам і керівникам закладів освіти опрацювати питання щодо батьків: яка їхня думка, чи погоджують вони безперевне навчання дитини, для якої вони створили безпечне місце для навчання, бо дитина не в закладі освіти. Батьківська і педагогічна рада збираються разом і напрацьовують свій алгоритм. Якщо педагог працює з школи, то керівник із засновником мають створити безпечні умови. Якщо дистанційна робота, то працівник самостійно обирає місце роботи і самостійно несе відповідальність за створення безпечних умов», – додала Бухаріна.

13 вересня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляв, що в регіоні повітряні тривоги тривають в середньому 12-14 годин на добу.

Наразі навчальний процес у школах Запоріжжя та інших підконтрольних Україні населених пунктів регіону відбувається в онлайн-режимі. Раніше, в Запорізькій ОВА заявляли про можливість впровадження змішаної форми навчання, якщо це дозволятимуть безпекові умови у навчальних закладах.