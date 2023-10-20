Кабмін скасував розпорядження щодо перепису населення цього року

Кабінет міністрів формально скасував своє розпорядження щодо проведення перепису населення в Україні – про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 20 жовтня.

За його повідомленням, Кабмін визнав таким, що втратило чинність, власне розпорядження від 9 грудні 2020 «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення».

«Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення», – йдеться в повідомленні.

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Перший від 2001 року всеукраїнський перепис населення українська влада планувала провести у 2023 році. Восени 2021-го Верховна Рада попередньо погодила виділення на його підготовку понад 82 мільйонів гривень.