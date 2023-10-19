Верховна Рада схвалила проєкт держбюджету-2024 у першому читанні

Верховна Рада у четвер, 19 жовтня, схвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2024 рік, повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк.

Документ підтримало 285 народних обранців.

Серед пропозицій, які уряд має врахувати при підготовці законопроєкту до другого читання – збільшення планових доходів бюджету майже на 10 млрд грн в разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д), додаткове скорочення видатків на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади, зменшення видатків на Бюро економічної безпеки й переспрямування вивільнених коштів на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення.

Також пропонується скерувати додатковий ресурс на протезування для військових та на освітню субвенцію.

15 вересня уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду в 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Раніше в уряді обіцяли, що схвалять проєкт державного бюджету на 2024 рік до середини вересня.

Згідно з нормами Бюджетного кодексу, уряд має схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому. Далі документ розглядатиме ВР.