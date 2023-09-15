Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік – Шмигаль

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду в 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн, повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ключовий акцент цього проєкту – оборона й безпека нашої країни. Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони», – повідомив Шмигаль.

За його словами, крім оборони та безпеки, видатки спрямують на такі потреби:

Соціальна сфера (видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року);

(видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року); Медицина та освіта ( на освіту – 179 млрд грн, що на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину – 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року);

( на освіту – 179 млрд грн, що на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину – 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року); Підтримка ветеранів (видатки – з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному).

Також Шмигаль відзначив ще один пріоритет – це відновлення економіки.

«Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника», – повідомив голова уряду.

Раніше в уряді обіцяли, що схвалять проєкт державного бюджету на 2024 рік до середини вересня.

Згідно з нормами Бюджетного кодексу, уряд має схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому. Далі документ розглядатиме ВР.