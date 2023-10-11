«Є такі ризики» – Зеленський у Брюсселі про ймовірне скорочення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський усвідомлює загрозу скорочення допомоги Заходу на тлі ескалації протистояння на Близькому Сході, приходу до влади більш лояльних до Росії сил у Словаччині та інших чинників. Про це Зеленський сказав 11 жовтня у Брюсселі, де глава держави взяв участь у 16-му засіданні контактної групи з постачання зброї в Україну.

«Є такі ризики – через усі ті причини, про які сказали ви. Але це ризик не тільки для України, тому що, якщо не допомагати Україні, Росія набереться сил за якийсь час – рік, два, три, – не закінчиться війна тоді, у нас не буде потужності, і вона повернеться для того, щоб знищити всю Україну і піти далі. А далі будуть уже країни Євросоюзу і НАТО, і так воно і буде, вони зацікавлені в постійній дестабілізації», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання бельгійського телебачення.

Водночас, за словами глави держави, «Україна найбільші ризики – повного знищення – пройшла, тому далі наш спільний ризик – чи залишиться обʼєднаною Європа, Євросоюз, чи залишиться потужним союз НАТО».

У Білому домі обговорюють можливість обʼєднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляють The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела.

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.

Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення допомоги Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.