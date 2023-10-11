Данія передасть Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року – міністр

Данія передасть Україні першу партію винищувачів F-16 навесні 2024 року, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен на черговому засіданні контактної групи з постачання зброї в Україну, яке 11 жовтня відбувається в Брюсселі.

«Ми очікуємо, що в березні чи квітні зможемо передати Україні першу партію бойових літаків. Але потрібно зробити велику роботу, щоб українці змогли їх експлуатувати», – наголосив данський міністр.

Союзники України по НАТО, включно зі США, заявили, що навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами.

Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Раніше міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер повідомила, що її країна в 2025 році передасть Україні винищувачі F-16 і запропонує обслуговувати весь парк літаків, які отримає Київ.