«Невелика кількість» українських пілотів розпочала мовні курси для використання F-16 – ВПС США

«Невелика кількість» українських пілотів розпочала мовні курси, готуючись до навчання на винищувачах F-16, повідомив речник Військово-повітряних сил США. Навчання відбувається в Центрі англійської мови Defense Language Institute на авіабазі Лекленд у Техасі, інформує CNN.

«Тестування визначить їхні наступні курси та час, коли пілоти зможуть розпочати навчання на F-16», – сказав речник. Очікується, що навчання триватиме кілька тижнів, після чого пілоти вирушать на базу національної гвардії Морріс в Арізоні для навчання на винищувачах.

Мовна підготовка є критично важливою, оскільки пілоти вчаться літати, керувати та обслуговувати реактивний літак, прилади якого, як і всі посібники та інформація, містять тексти англійською мовою.

Також загальна кількість українців, які приїдуть на технічне навчання, становитиме «понад 200 осіб», додав речник. Мовний центр на авіабазі Лекленд «розглядає кілька варіантів підготовки технічного персоналу».