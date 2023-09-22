США перекинули в Румунію винищувачі F-16

США перекинули в Румунію чотири своїх винищувачі F-16. Це сталось після того, як на території країни знайшли уламки російських безпілотників, повідомив в.о прессекретаря НАТО Ділан Уайт, пише пресслужба Альянсу.

«Я вітаю розміщення Сполученими Штатами додаткових винищувачів F-16 для місії НАТО з охорони повітряного простору в Румунії», – зазначив Уайт.

За його словами, «такі дії є чітким сигналом про те, що країни НАТО захищатимуть кожного союзника».

«У той час, як Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, ми спостерігаємо низку ударів по українській інфраструктурі в безпосередній близькості від території НАТО. Ми зберігаємо пильність і підтримуємо тісний контакт з союзниками в цьому регіоні», – додав в.о. секретаря НАТО.

Міністерство оборони Румунії 13 вересня повідомило, що частини, ймовірно, російського безпілотника були виявлені на румунській території після того, як удар РФ дронами вранці 13 вересня пошкодив інфраструктуру порту в Ізмаїльському районі на півдні України.

Раніше цього місяця Румунія повідомляла про два випадки, коли фрагменти безпілотників, схожих на ті, що використовує РФ, були знайдені на румунській території. Влада Румунії після цього вирішила посилити безпеку прикордонних з Україною територій.