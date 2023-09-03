Ізраїль надіслав США запит щодо закупівлі 25 винищувачів F-35 – ЗМІ

Міністр оборони Йоав Галант у неділю надіслав офіційний лист-запит до США та компанії Lockheed Martin щодо закупівлі третьої ескадрильї з 25 літаків F-35 – це доведе загальну кількість літаків Ізраїлю до 75. Про це пише видання The Jerusalem Post.



У міністерстві зазначають, що з 2027 року Ізраїль почне отримувати по три літаки на рік.



За даними видання, попередні оцінки були більш оптимістичними, передбачаючи поставки протягом 2026-2027 років.



F-35 має стелс-технологію, яка робить його більш здатним вражати цілі на Близькому Сході, а його можливості спостереження та розвідки значно перевершують старіші ізраїльські літаки F-16 і F-15.



Видання вказує на те, що F-35 здатний легко обійти іранську систему протиповітряної оборони С-300, і, можливо, С-400, тоді як інші ізраїльські літаки мають з цим великі труднощі.