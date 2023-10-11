Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 у 2025 році – міністр оборони

Бельгія в 2025 році передасть Україні винищувачі F-16 і запропонує обслуговувати весь парк літаків, які отримає Київ, повідомила в ефірі телеканалу RTL міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер.

Бельгія також продовжить підготовку пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, ще в одній країні Євросоюзу. Дедондер зробила таку заяву перед зустріччю міністрів оборони НАТО, що відкривається в Брюсселі, і засіданням контактної групи з постачання зброї в Україну.

У серпні Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні понад 60 винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів. Також літаки обіцяла Норвегія.