Комітет Ради з питань здоров’я підтримує ухвалення закону про медичний канабіс у другому читанні

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування радить парламенту ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в другому читанні. Про це повідомили кілька народних депутатів 10 жовтня.

Зокрема, про таке рішення заявила членкиня комітету, представниця «Голосу» Ольга Стефанишина.

«Щойно Комітет здоровʼя нації рекомендував законопроект про медичний канабіс до другого читання!» – написала вона.

За словами Стефанишиної, документ зазнав «майже тисячі поправок», а також десятки годин обговорень із правоохоронцями, аграріями, депутатами та представниками громадськості.

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«Ми зробили все, щоби пацієнти могли отримати ліки якомога скоріше, бізнес мав можливості для роботи в Україні, а весь процес був під чітким і прозорим контролем держави. Так далеко медичний канабіс ще не заходив за всю історію України. Чекаємо на 2-не читання, віримо, що цього разу вийде», – додала народна депутатка.

У липні 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Схвалення законопроєкту №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності публічно підтримали РНБО і Мінветеранів.