Кримська активістка Данилович має ураження мозку і, можливо, перенесла інсульт – правозахисники

Незалежна експертиза за результатами медобстеження й аналізу медичних документів виявила, що кримська активістка і громадянська журналістка Ірина Данилович має неврологічні порушення, ураження головного мозку та, можливо, перенесла інсульт, повідомила правозахисна організація ZMINA з посиланням на висновки незалежних експертів.

Вони проаналізували медичні документи і результати обстежень, які під тиском правозахисників та адвокатів провели політв’язням в окупованому Криму. Відповідні документи родичі журналістки змогли отримати після її етапування до колонії до Зеленокумська у Ставропольському краї Росії.

Медики, афілійовані з правозахисною організацією Physicians for Human Rights, провели експертизу медичної карти ув’язненої, історії хвороби та досліджень. Але наразі неможливо перевірити справжність відомостей, наведених в обстеженнях.

За висновками лікаря-отоларинголога та лікаря-невролога, Данилович не лише перенесла гострий отит, а й має неврологічні порушення й ураження головного мозку. Вони проаналізували діагноз за документами, встановленими сімферопольським лікарем у квітні 2023 року, а саме – приглухуватість внаслідок перенесеного гострого отиту.

За оцінкою експерта, після встановлення діагнозу було призначено лікування, але його ефективність не перевірили і не призначили додаткові обстеження.

«У всіх випадках лікування призначене одразу після встановлення діагнозу – без зволікань. Але після завершення періоду лікування не проводилося повторне обстеження для повторної оцінки ефективності лікування та можливого продовження лікування», – зазначив лікар-отоларинголог.

За його словами, необхідно провести повторну перевірку схеми лікування лише після детального аналізу МРТ та консультацій невролога, адже Данилович неодноразово скаржилася на постійний головний біль, запаморочення, вона неодноразово втрачала свідомість під час поїздок на судові засідання до Криму.

У документах Данилович немає неврологічного діагнозу, а лише висновок дослідження МРТ: «Поодинокі неспецифічні осередки в головному мозку, можливо, судинного генезу». Це може бути спричинене порушеннями або патологіями в головному мозку, в тому числі вона могла перенести інсульт. Але кримські лікарі не провели додаткових досліджень, які могли б встановити причини патології.

Незалежний невролог, якого цитує Центр ZMINA, вважає, що у висновках кримських лікарів за 18 квітня майже немає інформації про неврологічні скарги пацієнтки, як і в результатах дослідження МРТ за тиждень, за підсумками якого виявили сферу ураження білої речовини головного мозку.

«Результати DWI та ADC-сканування не описані, і не зрозуміло, чи були вони виконані, тому ми не можемо зробити висновок про давність ураження. Не вказано локалізації ураження (крім білої речовини головного мозку). Передбачувана етіологія описується як судинна. Свідчень про додаткову патологію, схоже, немає», – сказав експерт у своєму висновку.

Також він уточнив, що для мінімізації повторного інсульту в європейській та американській схемах медикаментозного лікування використовують аспірин та аторвастатин, які відсутні у призначеннях кримського невролога.

Водночас правозахисники припускають, що гострий отит, який не був виявлений у листопаді і не лікувався, за певний час перейшов у хронічний отит, який теж не лікували.

У серпні батько Данилович повідомив Центр ZMINA, що його дочка втратила слух на ліве вухо.

Данилович працювала медсестрою і вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров’я на окупованому півострові.

Наприкінці минулого року підконтрольний Росії суд у Криму засудив Ірину Данилович до семи років позбавлення волі. Повідомлялося, що ФСБ Росії звинуватила її у виготовленні вибухового пристрою з медичними голками.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків та затримання Ірини Данилович. А громадські організації України вимагали звільнення громадянської активістки.