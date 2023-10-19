У МВС розповіли, скільки українців зникли безвісти через війну

Станом на зараз близько 28 тисяч жителів України внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ.

В Україні з квітня 2023 року запровадили Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин, розповів заступник МВС Леонід Тимченко на зустрічі з представниками Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ).

«Станом на сьогодні у нас близько 28 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин громадян, яких необхідно розшукувати. Є потреба у відборі зразків ДНК, аби порівнювати цю інформацію з тими запитами, які надходять до експертних установ від сімей осіб, зниклих безвісти», — зазначив Тимченко.

За його словами, є проблема з ідентифікацією тіл, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, а також у тимчасових похованнях.

«Пошукові групи не можуть зайти, забрати тіла та обміняти ті, що є у нас. На жаль, не може бути з агресором і терористом повноцінної співпраці з обміну», — додав Тимченко.

Своєю чергою генеральний директор МКЗБ Кетрін Бомбергер зауважила, що основне питання сьогодні – «гармонізація роботи всіх органів державної влади та установ, які займаються питанням зниклих безвісти осіб».

Раніше, станом на 5 жовтня, в пошуку перебувало понад 26 тисяч людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

У вересні Кабінет міністрів передав повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин, Міністерству внутрішніх справ.

Як повідомляв Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.