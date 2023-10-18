У Запоріжжі розібрали завали після ракетного удару, число жертв зросло

Через ракетний удар по Запоріжжю, який стався вночі 18 жовтня, п'ятеро людей загинули і п'ятеро поранені. Про це за результатами розбору завалів повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Деблоковані з-під завалів тіла трьох людей, які вважалися зниклими безвісти», – написав він у телеграмі.

Госпіталізовано пʼять людей.

У ніч проти 18 жовтня армія РФ вдарила по житловому будинку в Запоріжжі.

За даними МВС, рятувальники евакуювали близько 50 мешканців багатоповерхівки. У відомстві кажуть, що в Запоріжжі внаслідок удару військ РФ зруйновано під’їзд житлового будинку з пʼятого по третій поверх.