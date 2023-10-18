«Терор має програти»: Зеленський щодо удару по багатоповерхівці в Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар армії РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі та показав його наслідки.

«Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи», – написав президент.

Зеленський висловив співчуття всім, «чиї рідні й близькі загинули через російський терор».

«Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти», – наголосив він.

У ніч проти 18 жовтня армія РФ атакувала Запоріжжя, в місті пролунало шість вибухів. Одна з ракет армії РФ поцілила в багатоповерховий житловий будинок, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Близько 1:30 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Крім того, про небезпеку попередили жителів Дніпропетровщини, Херсонщини та Миколаївщини.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.