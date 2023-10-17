У Запоріжжі повідомляють про вибухи. Влада поки що не коментує

У Запоріжжі пролунали близько чотирьох вибухів, повідомляє кореспондента Радіо Свобода.

За її словами, після перших двох вибухів у місті оголосили повітряну тривогу.

Про звуки вибухів у місті також повідомляють у соцмережах.

Місцева влада наразі не коментує ці дані.



Близько 1:30 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Крім того, про небезпеку попередили жителів Дніпропетровщини, Херсонщини та Миколаївщини.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.