Ракетний удар по Запоріжжю: зі зруйнованого будинку евакуювали близько 50 людей

У Запоріжжі евакуювали близько 50 мешканців будинку, в який у ніч проти 18 жовтня влучила ракета армії РФ, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві кажуть, що в Запоріжжі внаслідок удару військ РФ зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5-го по 3-й поверхи.

Своєю чергою у ДСНС додали, що спільно із правоохоронцями та волонтерами «Вогник Запоріжжя» врятували чоловіка, якого на ношах винесли назовні та передали медикам.

У ніч проти 18 жовтня армія РФ атакувала Запоріжжя, в місті пролунало шість вибухів. Одна з ракет армії РФ поцілила в багатоповерховий житловий будинок, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Близько 1:30 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Крім того, про небезпеку попередили жителів Дніпропетровщини, Херсонщини та Миколаївщини.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.