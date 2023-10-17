ДСНС: у Херсоні рятувальники гасили пожежу під російськими ударами

У Херсоні рятувальникам довелося гасити пожежу під російськими обстрілами, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Ворожий снаряд влучив в дах житлового будинку. Рятувальники, прибувши на місце події, почали пожежогасіння. Але ворог знову й знову наносив удари по місту. На щастя, пожежно-рятувальний підрозділ не постраждав, вогнеборцям вдалось загасити пожежу», – йдеться у повідомленні.

За даними обласної влади, армія РФ 17 жовтня кілька разів обстріляла Херсон, постраждали люди.

Рятувальники, які працюють, серед іншого, над ліквідацією російських ударів, часто потрапляють під атаки військ РФ.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.