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ДСНС: у Херсоні рятувальники гасили пожежу під російськими ударами

У ДСНС кажуть, що пожежно-рятувальний підрозділ не постраждав, вогнеборці загасили пожежу. Фото ілюстративне

У Херсоні рятувальникам довелося гасити пожежу під російськими обстрілами, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Ворожий снаряд влучив в дах житлового будинку. Рятувальники, прибувши на місце події, почали пожежогасіння. Але ворог знову й знову наносив удари по місту. На щастя, пожежно-рятувальний підрозділ не постраждав, вогнеборцям вдалось загасити пожежу», – йдеться у повідомленні.

За даними обласної влади, армія РФ 17 жовтня кілька разів обстріляла Херсон, постраждали люди.

Рятувальники, які працюють, серед іншого, над ліквідацією російських ударів, часто потрапляють під атаки військ РФ.

«Завжди в «броніках»: в будь який момент може прилетіти»: робота ДСНС біля лінії фронту на Запоріжжі
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«Завжди в «броніках»: в будь який момент може прилетіти»: робота ДСНС біля лінії фронту на Запоріжжі

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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