Черговий обстріл Херсона армією РФ – є постраждалі

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що у вівторок війська РФ вчергове обстріляли Херсон – є влучання у житловій зоні і потерпілі.

«Постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу знаходилися у службовій автівці. Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої тяжкості», – повідомив Прокудін у Telegram.

Згодом він також повідомив про влучання по території транспортного підприємства. Попередньо – одна людина травмована.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, за попередньою інформацією, поранені п’ятеро людей.

Раніше сьогодні повідомлялося, що війська РФ обстріляли селище поблизу Херсона – постраждав чоловік, у нього поранення ноги.

За даними влади, армія РФ за минулу добу здійснила 32 обстріли Херсонщини. Під удар потрапила лікарня у Бериславі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.